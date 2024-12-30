Участь Росії у Саміті миру: у Москві озвучили заяву

Російський міністр каже, що Москві не підходить жоден формат.

Агресорка Російська Федерація не має наміру брати участь у Саміті миру щодо війни в Україні "в жодному форматі".

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю росЗМІ.

"Я багато разів пояснював, що ми не збираємося брати участь у Саміті миру, навіть якщо отримаємо запрошення", - висловився очільник МЗС РФ.

Лавров цинічно наголосив, мовляв, Київ прагне запросити російських представників "лише для того, щоб висунути Москві ультиматум". Окрім того, міністр країни-агресорки наголосив, що Україна не відмовилась від відновлення територіальної цілісності у межах 1991-го та виведення російських військ.

Нагадаємо, раніше Лавров заявляв про те, що Москву не влаштовують пропозиції команди обраного президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Зокрема, російський міністр висловив незгоду з ідеями відтермінування вступу України до НАТО на 20 років

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