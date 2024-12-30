Фицо пожаловался лидерам ЕС на Зеленского: детали

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал письмо главе Европейского совета Антониу Средстве и президентке Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, в котором пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского.

Словацкий политик опубликовал письмо в своих соцсетях, пишет "ЕП".

Причиной возмущения Фицо отказ Украины продолжать транзит российского газа после 2024-го. В своем письме он отмечает, мол, "молчаливое согласие с односторонним решением президента Украины Владимира Зеленского является неправильным и иррациональным". По словам Фицо, это может привести "к напряженности и ответным мерам".

"Нет сомнений, что одностороннее решение украинского президента будет оказывать значительное негативное влияние на наши совместные европейские усилия, направленные на то, чтобы идти в ногу с быстро развивающимися странами мира", — заявил Фицо.

Он высказался, что экономические последствия прекращения транзита газа через Украину "вообще не были профессионально проанализированы, и все это оценивали только идеологически", был ли такой анализ проведен, но не его обсуждали открыто с государствами-членами. Фицо утверждает, что прекращение транзита газа повредит ЕС больше, чем России, ссылаясь на "объективные и убедительные документы" словацкой нефтегазовой компании SPP.

Глава словацкого правительства призвал лидеров ЕС "обратить должное внимание на эту беспрецедентную ситуацию и придать ей безотлагательное значение".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что позиция Украины относительно возможности продлить транзит российского газа в Европу осталась неизменной. Он будет прекращен в 07:00 1 января 2025 года.

После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство рассмотрит вопрос о прекращении поставок резервной электроэнергии в Украину, если Киев остановит транзит российского газа в Европу.

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