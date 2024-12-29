Лавров пригрозил Дании из-за помощи Украине: Копенгаген отреагировал

Дания отреагировали на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможных "военно-технических решениях" после передачи Копенгагену Украине второй партии истребителей F-16.

Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает TV2.

"Важно донести до датского населения, что со стороны России нет прямой военной угрозы для Дании. Мы являемся членом НАТО – большим зонтиком безопасности, который основывается на способности помочь нам в случае возникновения конфликта", – сказал он.

Министр подчеркнул: не знает, что охватывает "военно-технический характер", но предположил, что это саботаж в Дании по поставкам оружия в Украину и обучение украинских пилотов.

"Это заявления, которые мы видели раньше с российской стороны и от Лаврова. Цель цели запугать страны, которые поддерживают борьбу Украины за свободу. Поэтому я рассматриваю это как часть очень хорошо организованной пропагандистской кампании против западных стран", — подчеркнул Троэльс Лунд Поульсен.

По его словам, "четкий сигнал со стороны России" подчеркивает важность того, чтобы Дания и Европа вместе стояли в поддержку Украины.

В МИД Дании тоже отреагировали на заявления Лаврова. В ведомстве отметили, что российский министр "не впервые бряцает оружием".

"Я воспринимаю это очень спокойно. Это абсолютно законно – поддерживать способность Украины защищать себя, и мы будем продолжать нашу поддержку. Россия здесь агрессор", – заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Напомним, ранее глава российского МИД заявил о том, что Франция якобы обращалась в РФ "закрытыми каналами" для налаживания диалога по войне "без участия Украины".

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