Лавров пригрозил Дании из-за помощи Украине: Копенгаген отреагировал

Российский министр "не впервые лязгает оружием", подчеркивают в Дании.
Дания отреагировали на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможных "военно-технических решениях" после передачи Копенгагену Украине второй партии истребителей F-16.
Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает TV2.
"Важно донести до датского населения, что со стороны России нет прямой военной угрозы для Дании. Мы являемся членом НАТО – большим зонтиком безопасности, который основывается на способности помочь нам в случае возникновения конфликта", – сказал он.
Министр подчеркнул: не знает, что охватывает "военно-технический характер", но предположил, что это саботаж в Дании по поставкам оружия в Украину и обучение украинских пилотов.
"Это заявления, которые мы видели раньше с российской стороны и от Лаврова. Цель цели запугать страны, которые поддерживают борьбу Украины за свободу. Поэтому я рассматриваю это как часть очень хорошо организованной пропагандистской кампании против западных стран", — подчеркнул Троэльс Лунд Поульсен.
По его словам, "четкий сигнал со стороны России" подчеркивает важность того, чтобы Дания и Европа вместе стояли в поддержку Украины.
В МИД Дании тоже отреагировали на заявления Лаврова. В ведомстве отметили, что российский министр "не впервые бряцает оружием".
"Я воспринимаю это очень спокойно. Это абсолютно законно – поддерживать способность Украины защищать себя, и мы будем продолжать нашу поддержку. Россия здесь агрессор", – заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.
Напомним, ранее глава российского МИД заявил о том, что Франция якобы обращалась в РФ "закрытыми каналами" для налаживания диалога по войне "без участия Украины".
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