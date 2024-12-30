Армія РФ вдарила по Україні дронами: скільки безпілотників вдалось збити

Вночі проти понеділка, 30 грудня, армія Російської Федерації атакувала Україну 43 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Сили ППО знищили 21 дрон. Крім того, 22 дрони локаційно втрачено.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

У результаті бойової роботи збито 21 ударний БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори інших типів у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.

У Харківській та Одеській областях через падіння збитих БпЛА пошкоджено приватні будинки громадян, наголосили в Командуванні.

Зазначається, що окупанти запускали БпЛА з російського Приморсько-Ахтарська.

Як повідомлялося, після 19:00 29 грудня росіяни атакували безпілотниками. Ворог запустив перші групи дронів по Україні.

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