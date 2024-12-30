Армия РФ ударила по Украине дронами: сколько беспилотников удалось сбить

Ночью на понедельник, 30 декабря, армия Российской Федерации атаковала Украину 43 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Силы ПВО уничтожили 21 дрон. Кроме того, 22 дрона локационно потеряны.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

В результате боевой работы сбит 21 ударный БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы других типов в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях", — говорится в сообщении.

В Харьковской и Одесской областях из-за падения сбитых БПЛА повреждены частные дома граждан, отметили в Командовании.

Отмечается, что оккупанты запускали БПЛА из российского Приморско-Ахтарска.

Как сообщалось, после 19:00 29 декабря россияне атаковали беспилотниками. Враг запустил первые группы дронов по Украине.

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