Российские беспилотники атаковали Одесскую область: какие последствия

В ночь на понедельник, 30 декабря, российские оккупационные войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Наши силы противовоздушной обороны уничтожили большинство враждебных целей", – подчеркнул чиновник.

По его словам, в результате падения обломков в Раздельнянском районе повреждено остекление окон, фасады и крыши пяти жилых домов. Погибших и пострадавших нет, подчеркнул Кипер.

В настоящее время на месте инцидента работают все соответствующие службы.

Напомним, ночью на 30 декабря армия РФ ударила по Украине дронами. Силы ПВО уничтожили 21 дрон. Кроме того, 22 дрона локационно потеряны.

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