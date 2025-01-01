Россияне стремятся достичь окрестностей Харькова: ВСУ об угрозе для города

Захватническая русская армия стремится достичь окрестностей Харькова или по крайней мере — села Липцы. оккупанты пытаются продвинуться в областной центр.

Об этом сообщил представитель службы по связям с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев в эфире "Эспрессо".

"Мы наблюдаем их постоянные попытки накопить силы. Когда я говорю о накоплении, подразумевается проникновение небольшими группами по одному-два-три человека в направлении определенной лесополосы, где они имеют точку сбора. Мы понимаем их намерения и делаем все возможное, чтобы они туда не дошли", — подчеркнул он.

Дегтярев отмечает, что зона ответственности бригады охватывает север Харьковской области. В частности, территории на пути к государственной границе.

По его словам, основные планы врага остаются неизменными – россияне стремятся достичь окрестностей Харькова. В свою очередь, украинские Силы обороны отбрасывают противника назад.

"Нельзя сказать, что здесь отсутствует угроза. Угроза существует, но близкой угрозы нет. Враг не может дотянуться до Харькова артиллерией, только управляемыми авиационными бомбами и ракетными ударами, которые он осуществляет регулярно", — подчеркнул военный.

Напомним, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал об угрозе россиян на Харьковщине. По его словам, армия России пытается расширить зону влияния в регионе.

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