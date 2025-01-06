Был ли прорыв границы на Черниговщине: в ГПСУ прокомментировали

В Сети начали появляться сообщения о якобы "прорыве" границы армией России на севере Черниговской области. Впрочем, информация не соответствует действительности.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии Центра противодействия дезинформации.

В ЦПИ отмечают, что сообщения о якобы "прорыве" в Черниговской области "заканчиваются призывами перейти по ссылке для получения дополнительной информации". Впрочем, этот контент является "классическим примером рекламы, использующей фейковые новости или провокационные заголовки для привлечения внимания и увеличения количества переходов по ссылкам".

"Попыток "прорыва" врагом границы в пределах Черниговской области не фиксировалось. Зато остается угроза обстрелов со стороны РФ, в том числе с применением авиации, и угроза продолжения враждебной диверсионной деятельности", — заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Центра.

Кроме того, руководитель Корюковской районной военной администрации Павел Мирошниченко подтвердил, что попыток прорыва границы на территории района не было.

Напомним, ранее представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что российские ДРГ пытаются проникнуть в Украину. Больше всего – в Сумской области.

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