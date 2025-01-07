День ангела 7 января: кого и как поздравлять с именинами

7 января 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 7 января

7 января 2025 поздравьте с именинами Афанасия, Василия, Ивана.

Афанасий — древнегреческое происхождение, означает "бессмертный". В детстве спокоен и уравновешен. Во взрослом возрасте становится настоящим альтруистом, желающим помогать всем.

Василий — древнегреческое имя, переводится как "царь". В детстве добрый и жизнерадостный. Во взрослом возрасте становится любознательным, умеющим находить во всем удовольствие.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как "милость Божия". В детстве спокоен и дружелюбен. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

День ангела 7 января – душевные поздравления в прозе

День ангела 7 января – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда охраняет тебя, вдохновляет на добрые дела и дарит уверенность в каждом шаге твоем. Желаю мира в душе, радости в сердце и безграничного счастья!

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С Днем ангела! Пусть твое имя всегда звучит как символ добра и благородства, а твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая от всех невзгод. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью, гармонией и теплом!

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Сегодня особый день – День твоего ангела! Хочу пожелать, чтобы ваш покровитель всегда помогал тебе в самые сложные минуты, приносил радость и поддержку. Пусть в твоей жизни будет много счастливых моментов, искренних улыбок и светлых дней!

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С Днем ангела! Пусть свет твоей души сияет ярче с каждым днем, а небесный хранитель всегда будет рядом, устремляя тебя к добру и радости. Счастья, мира и гармонии тебе!

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В этот праздничный день хочу поздравить тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда помогает тебе добиваться вершин, защищает от бед и приносит в твою жизнь море радости, тепла и любви. Будь счастлив и всегда улыбайся!

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