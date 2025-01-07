День ангела 7 січня: кого та як вітати з іменинами

7 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 7 січня

7 січня 2025 року привітайте з іменинами Афанасія, Василя, Івана.

Афанасій — давньогрецьке походження, означає "безсмертний". В дитинстві спокійний і врівноважений. В дорослому віці стає справжнім альтруїстом, має бажання допомагати всім.

Василь — давньогрецьке ім'я, перекладається як "цар". В дитинстві добрий і життєрадісний. В дорослому віці стає допитливим, вміє знаходити в усьому задоволення.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як "милість Божа". В дитинстві спокійний і доброзичливий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

День ангела 7 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 7 січня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди охороняє тебе, надихає на добрі справи і дарує впевненість у кожному твоєму кроці. Бажаю миру в душі, радості в серці та безмежного щастя!

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З Днем ангела! Нехай твоє ім'я завжди звучить як символ добра та благородства, а твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усіх негараздів. Нехай твоє життя буде наповнене любов'ю, гармонією та теплом!

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Сьогодні особливий день – День твого ангела! Хочу побажати, щоб твій покровитель завжди допомагав тобі в найскладніші хвилини, приносив радість і підтримку. Нехай у твоєму житті буде багато щасливих моментів, щирих усмішок і світлих днів!

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З Днем ангела! Нехай світло твоєї душі сяє яскравіше з кожним днем, а небесний охоронець завжди буде поруч, спрямовуючи тебе до добра і радості. Щастя, миру та гармонії тобі!

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У цей святковий день хочу привітати тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди допомагає тобі досягати вершин, захищає від бід і приносить у твоє життя море радості, тепла та любові. Будь щасливим і завжди усміхайся!

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