Представитель Трампа отложил визит в Украину – Reuters

Ожидается, что Келлог прибудет в Украину после вступления Трампа в должность, хотя точная дата еще не установлена.

Представитель новоизбранного президента США по Украине и России Кит Келлог отложил ознакомительную поездку в Киев и другие столицы Европы до инаугурации Дональда Трампа 20 января.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, осведомленных о планировании поездки.

Келлог изначально планировал посетить Киев для встречи с украинскими лидерами в начале января, сообщили СМИ в декабре. Его команда также организовывала встречи с официальными лицами в других европейских столицах, включая Рим и Париж.

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Но эта поездка была отложена, сообщили анонимные источники.

Ожидается, что Келлог прибудет в Украину после вступления Трампа в должность, хотя точная дата еще не установлена.

Непонятно почему представитель новоизбранного президента США отложил поездку в Киев. Ни Келлог, ни представитель посольства Украины в Вашингтоне не ответили немедленно на просьбу о комментариях.

К слову, Келлог заявлял, что Трамп хочет принести мир в Украину, но этот мир должен быть справедливым и безопасным.

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