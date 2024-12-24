Кит Келлог рассказал о планах Трампа касательно Украины

Избранный президент США Дональд Трамп хочет прекратить убийства и принести мир в Украину. Но этот мир должен быть справедливым и безопасным.

Об этом сообщил кандидат на должность специального посланника США по Украине генерал Кит Келлог в эфире телеканала Fox Business.

"Президент очень, очень последовательный в том, чего он хочет, а именно прекратить убийства и принести мир в регион. Это его главный международный приоритет, но он хочет мира, который будет справедлив. Он будет устойчив. Он будет безопасен", — отметил Келлог. .

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Он также добавил, что в прошлом происходили мирные переговоры, включая Минский процесс, которые "с треском провалились". По словам Келлога, Трамп не намерен идти по этому пути.

"Он понимает важность отношений, которые он имеет со своими союзниками, а также с Владимиром Путиным. И он тот человек, который может довести это до конца, и я действительно верю, что он это сделает в относительно недалеком будущем", – подытожил посланник.

Напомним, переговоры новоизбранного президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным маловероятны до февраля 2025 года. Ведь Трамп не хочет "смазывать" свои первые недели пребывания у власти неудачными переговорами с россиянами.

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