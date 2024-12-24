Неисправные минометные снаряды могут помешать будущей помощи партнеров – The Washington Post

Недавно обнаруженная неисправность значительного количества 120-мм минометных снарядов, критически важных для обороны Украины, вызвала беспокойство среди военных и чиновников. Этот инцидент повлек беспокойство не только среди военных, но и у международных партнеров, активно поддерживающих Украину в ее оборонных усилиях.

Об этом пишет The Washington Post.

Министерство обороны Украины подтвердило проблему в своем официальном заявлении, признав неисправности в 120-мм снарядах.

"По предварительным данным, причиной дефектов стали некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов", – отметили в ведомстве.

В центре внимания антикоррупционного агентства оказался вопрос, были ли украинские органы контроля качества осведомлены о дефектах минометных снарядов или должны ли они это знать.

"Недостатки этих боеприпасов были очевидны для любого, кто когда-либо работал с таким типом вооружения", – отметила исполнительный директор надзорного органа Дарья Каленюк, которая также занимается лоббированием для Украины необходимых систем вооружения. "Очевидно, что люди, причастные к производству, а также ответственные государственные органы знали об этих проблемах", – добавила она.

Каленюк уточнила, что обвинения касаются не всей структуры Министерства обороны или Министерства стратегических отраслей промышленности, а именно "должностных лиц внутри этих ведомств, которые принимали решение по контракту на производство боеприпасов".

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Министерство сообщило о приостановлении использования дефектных партий снарядов, заменив их импортными боеприпасами. Параллельно Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело. Однако подробности количества неисправных снарядов или должностных лиц, которые могут быть привлечены к ответственности, не разглашаются. Из соображений национальной безопасности также не обнародуется информация о производителе.

"Даже одна-единственная ненадлежащая закупка может разрушить доверие наших западных партнеров, – заявила глава агентства Минобороны, ответственного за закупку вооружений, Марина Безрукова. – Мы должны исправить ошибку и показать, что эта ситуация не повторится в будущем".

Она также отметила, что подобные ошибки происходят и в США, и в Европе, особенно в условиях повышенного давления. "Это также происходит в Украине, ведь мы работаем в экстремальных условиях войны", – добавила Безрукова.

Как отмечает издание, обвинения появились в сложное для Украины время, когда войска сталкиваются с нехваткой техники и личного состава. Несмотря на эти вызовы, Киев продолжает активно развивать свою военную промышленность в надежде на значительные инвестиции с Запада. Однако подобные инциденты могут усложнить привлечение партнеров и реализацию масштабных проектов, в частности, производство беспилотников большой дальности, которое финансируется США. на сумму 800 миллионов долларов.

Напомним, что в Украине распространяется скандал вокруг боеприпасов калибра 120 миллиметров, которые не взрываются и не долетают до вражеских позиций.

25 ноября журналист Юрий Бутусов рассказал, что с фронта отзывают 100 тысяч бракованных мин калибра 120 мм.

Позже корреспондентка ТСН Юлия Кириенко сообщила, что кроме некачественных мин калибра 120 мм, стало известно, что в украинской армии также есть проблема с бракованными боеприпасами калибра 82 мм. Их заберут с фронта и ВСУ окажутся без сотен тысяч снарядов.