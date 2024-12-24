В Украине создают Агентство национального единства при Миннацединтства

Вице-премьер-министр Алексей Чернышев представил рабочую концепцию Министерства национального единства Украины. Министерство будет заниматься несколькими ключевыми направлениями, включая взаимодействие с украинской диаспорой, национальное единство и стратегические коммуникации, сотрудничество с международными партнерами, а также политика возвращения украинцев.

Об этом сообщило издание Интерфакс-Украина со ссылкой на выступление Чернышева на заседании комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

"Мы, безусловно, как государство должны системно работать с тем, чтобы, с одной стороны, сделать все, чтобы поощрять украинцев возвращаться домой, с другой стороны — поддерживать тех, кто сегодня принял решение все же продлевать свою жизнь (возможно, временно, возможно, дольше, – Ред.) в Европе. Они остаются украинцами, они должны чувствовать связь с государством, и в какой-то момент, возможно, рассмотреть такую опцию, как возвращение", – отметил министр.

Кроме того, Чернышев анонсировал создание при Министерстве Агентства национального единства, которое будет заниматься реализацией политик, определенных ведомством.

"Образование Агентства уже происходит, его регистрация, соответствующие нормативно правовые акты уже находятся в Секретариате Кабинета Министров", — добавил Чернышев.

Целью Агентства национального единства Украины является поддержка граждан и координация их интересов за рубежом. Среди основных функций Агентства – предоставление правовой помощи, информирование о возможностях в Украине, помощь в адаптации украинцев за границей, а также противодействие дезинформации. Кроме того, она будет способствовать трудоустройству в Украине, в частности, через дистанционные собеседования и проекты, поддерживающие украинский ОПК, энергетику и другие ключевые сферы.

Важной частью инициативы является создание "Хабов единства" (Unity Hub) в странах с крупнейшими общинами украинцев. Первыми откроются хабы в Германии, Польше и Чехии.

"Unity Hub – это Украинский дом, это представительство Украины в столице пребывания украинцев, например в Берлине или Варшаве, оно должно решать множество вопросов", – отметил министр.

Вице-премьер-министр Алексей Чернышев отметил, что переговоры со странами о создании Unity Hub уже начались на самом высоком уровне.

Структура Министерства национального единства и само Агентство будут утверждены в декабре 2024-го — январе 2025 года. По предварительным данным, общее количество украинцев за границей составляет около 20-25 млн человек, из которых 4,8 млн получили временную защиту в Европе после начала войны.

Напомним, в Польше с 2025 года украинцам могут начать блокировать банковские счета.

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