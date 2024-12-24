Домовладелец нашел целую челюсть мастодонта под своим газоном – фото

Домовладелец, выполняя рутинные работы на своем дворе, сделал ошеломляющую находку – челюсть мастодонта.

Об этом пишет Metro.

Владелец дома вблизи Скотчтауна, штат Нью-Йорк, нашел зубы, прикрытые листьями растения, росшего на его участке. Продолжая копать, житель обнаружил еще два окаменевших зуба, которые были всего в нескольких сантиметрах под землей.

"Когда я нашел зубы и рассмотрел их в руках, я понял, что это что-то особенное, и решил вызвать экспертов", — сказал мужчина, чье имя не разглашается.

Сотрудники музея и Общественного колледжа округа Ориндж (SUNY Orange) провели раскопки и обнаружили полную и хорошо сохранившуюся челюсть взрослого мастодонта, а также фрагмент ребра и кость пальца на ноге.

Это первая целая челюсть мастодонта, найденная в Эмпайре-Стейте за последние 11 лет.

"Хотя челюсть – это звезда выставки, дополнительные фрагменты пальцев ног и ребер предлагают ценный контекст и потенциал для дальнейших исследований", – заявил доктор Кори Харрис, заведующий кафедрой поведенческих наук SUNY Orange.

Челюсть мастодонта / Фото: АР

Команда планирует обследовать близлежащую территорию в поисках других частей доисторического животного, связанного со слонами.

"Эта челюсть мастодонта дает уникальную возможность изучить экологию этого замечательного вида, что углубит наше понимание экосистем ледникового периода в этом регионе", — заявил доктор Роберт Феранец, куратор музея животных ледникового периода, директор по исследованиям и коллекциям.

Челюсть мастодонта / Фото: АР

Исследователи проведут радиоуглеродную датировку, чтобы проанализировать возраст, диету и среду обитания этого существа, а кости будут интегрированы в публичную программу в следующем году.

Более 150 окаменелостей мастодонтов были найдены по всему штату, треть из них – в округе Ориндж.

Как самый старый и самый публичный музей в США, в нем работают археологи, антропологи, ученые и историки, хранящие более 20 миллионов артефактов, датируемых 480 миллионами лет. Представители общественности поощряются сообщать о любых находках, которые, по их мнению, могут принадлежать древним видам.

Напомним, ранее археологи нашли кольцо, которое было утеряно 1700 лет назад. Римское золотое кольцо датировано 2-3 веками нашей эры.

Читайте также: