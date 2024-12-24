Домовласник знайшов цілу щелепу мастодонта під своїм газоном – фото

Домовласник, виконуючи рутинні роботи на своєму подвір'ї, зробив приголомшливу знахідку – щелепу мастодонта.

Про це пише Metro.

Власник будинку поблизу Скотчтауна, штат Нью-Йорк, знайшов зуби, прикриті листям рослини, що росла на його ділянці. Продовжуючи копати, житель виявив ще два скам'янілі зуби, які були всього за декілька сантиметрів під землею.

"Коли я знайшов зуби і розглянув їх у руках, я зрозумів, що це щось особливе, і вирішив викликати експертів", – сказав чоловік, ім'я якого не розголошується.

Співробітники музею та Громадського коледжу округу Ориндж (SUNY Orange) провели розкопки і виявили повну та добре збережену щелепу дорослого мастодонта, а також фрагмент ребра й кістку пальця на нозі.

Це перша ціла щелепа мастодонта, знайдена в Емпайр-Стейт за останні 11 років.

"Хоча щелепа – це зірка виставки, додаткові фрагменти пальців ніг і ребер пропонують цінний контекст і потенціал для подальших досліджень", – заявив доктор Корі Гарріс, завідувач кафедри поведінкових наук SUNY Orange.

Щелепа мастодонта / Фото: АР

Команда планує обстежити прилеглу територію в пошуках інших частин доісторичної тварини, пов'язаної зі слонами.

"Ця щелепа мастодонта надає унікальну можливість вивчити екологію цього чудового виду, що поглибить наше розуміння екосистем льодовикового періоду в цьому регіоні", – заявив доктор Роберт Феранець, куратор музею тварин льодовикового періоду, директор з досліджень та колекцій.

Щелепа мастодонта / Фото: АР

Дослідники проведуть радіовуглецеве датування, щоб проаналізувати вік, дієту та середовище проживання цієї істоти, а кістки будуть інтегровані в публічну програму наступного року.

Понад 150 скам'янілостей мастодонтів було знайдено по всьому штату, третина з них – в окрузі Ориндж.

Це найстаріший і найбільший публічний музей у США, в ньому працюють археологи, антропологи, науковці та історики, які зберігають понад 20 мільйонів артефактів, що датуються 480 мільйонами років. Представники громадськості заохочуються повідомляти про будь-які знахідки, які, на їхню думку, можуть належати давнім видам.

Нагадаємо, раніше археологи знайшли каблучку, яка була загублена 1700 років тому. Римська золота каблучка датована 2-3 століттями нашої ери.

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