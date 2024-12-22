Стало відомо, де розташована найбільша колекція пірамід у світі: подробиці

Хоча піраміди зазвичай асоціюються з Єгиптом, найбільша їх колекція знаходиться в Судані. Там є близько 200 пірамід, що на 100 більше, ніж в Єгипті. Ці піраміди служили гробницями для правителів царства Куш.

Про це пише IFLScience.

У Судані розташована найбільша кількість пірамід у світі — від 220 до 255, що значно перевищує їх число в Єгипті, де їх всього близько 118. Судан, розташований на південь від Єгипту, славиться меншого розміру пірамідами, які були побудовані для правителів стародавнього царства Куш. Це царство, що процвітало в Нубії в VIII столітті до н.е., також дало фараонів Єгипту в середині того ж століття, під час XXV династії.

Піанхі, перший фараон Стародавнього Єгипту з XXV династії, одночасно був царем царства Куш з 746 до 716 року до н.е. Він керував двома країнами зі столиці Куша — міста Напата. Вражений величчю єгипетських пірамід, Піанхі наказав побудувати свою гробницю у вигляді піраміди в некрополі Ель-Курру в Судані. Це зробило його першим правителем Куша, похованим у піраміді.

Після втрати контролю над Єгиптом, правителі Куша заснували нову столицю в Мерое, де було побудовано близько 200 пірамід між V і IV століттями до н.е. Однак після занепаду царства Куш і завоювання його сусіднім царством Аксум, більшість пірамід почали руйнуватися. У XIX столітті історію цієї цивілізації відновили археологи, але через розкрадання та нестабільну ситуацію в Судані більшість пірамід залишаються в жалюгідному стані. Нестабільність у регіоні обмежує як туристичний потік, так і археологічні дослідження, що робить піраміди Судану менш відомими порівняно з єгипетськими.

Нагадаємо, раніше вчені в Австралії відтворили зовнішність загадкової єгипетської мумії.

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