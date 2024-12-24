Кіт Келлог розповів про плани Трампа щодо України

Обраний президент США Дональд Трамп хоче припинити вбивства та принести мир в Україну. Але цей мир повинен бути справедливим та безпечним.

Про це повідомив кандидат на посаду спеціального посланника США з питань України генерал Кіт Келлог в ефірі телеканалу Fox Business.

"Президент дуже, дуже послідовний у тому, чого він хоче, а саме припинити вбивства й принести мир у регіон. Це його головний міжнародний пріоритет, але він хоче миру, який буде справедливим. Він буде стійким. Він буде безпечним", – зазначив Келлог.

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Він також додав, що що в минулому відбувалися мирні переговори, включно з Мінським процесом, які "з тріском провалилися". За словами Келлога, Трамп не має наміру йти цим шляхом.

"Він розуміє важливість відносин, які він має зі своїми союзниками, а також з Володимиром Путіним. І він та людина, яка може довести це до кінця, і я дійсно вірю, що він це зробить у відносно недалекому майбутньому", – підсумував посланник.

Нагадаємо, переговори новообраного президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним малоймовірні до лютого 2025 року. Адже Трамп не хоче "змазувати" свої перші тижні перебування при владі невдалими переговорами з росіянами.

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