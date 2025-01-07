Трамп може вимагати від російських еліт усунення Путіна – експерт

Або, на думку експерта, Трамп взагалі може дати наказ на ліквідацію Путіна.

Адміністрація президента США Джо Байдена не ставила собі за завдання повалення режиму російського диктатора Путіна. Однак не виключено, що цього може вимагати адміністрація новообраного президента Дональда Трампа.

Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній, передає "РБК-Україна".

Експерт не виключає, що нова адміністрація Трампа може поставити питання усунення Путіна перед російськими елітами.

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"Мовляв, прибирайте цього психа, як ви його будете вибирати – ми не знаємо, а взагалі потім буде розмова. До цього часу ми даємо Україні все, що потрібно. Може бути така ситуація. Щобільше, Трамп такий, що може ще дати взагалі наказ на ліквідацію Путіна. Тому що Трамп за своєї каденції порушив таке негласне правило," – сказав Загородній.

Він нагадав про ліквідацію американцями командувача елітним іранським спецпідрозділом Касема Сулеймані.

Експерт також нагадав і одну із заяв обраного Трампом спецпредставника по Україні Кіта Келлога щодо того, що Росія буде зобов'язана відновлювати Україну за свої кошти.

"Перекладаю з дипломатичної що це означає. Елітам російським говориться: шановні, або ви прибираєте психа зараз і платите стільки то, або рано чи пізно цей псих все одно здохне з природних причин або якимось чином він зникає, платити будете більше, все одно все повернете. Тобто їх ставлять на виделку," – підсумував експерт.

Раніше президент Зеленський розповів, як домовлявся з Путіним про припинення вогню.

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