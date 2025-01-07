Цукерберг хоче повернути свободу слова у Facebook та Instagram: що зміниться

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг у вівторок оголосив про низку серйозних змін у політиці та практиці модерації контенту на платформах компанії, пославшись на мінливий політичний та соціальний ландшафт і прагнення свободи слова.

Про це пише NBC.

Цукерберг заявив, що Meta зупинить свою програму фактчекінгу і замінить її системою, керованою спільнотою, схожою на Community Notes, яку використовує платформа Ілона Маска X. Крім того, компанія змінить політику модерації політичного контенту та скасує правила, які обмежували показ публікацій на політичні теми стрічки користувачів.

"Ми повертаємо громадянський контент. Деякий час співтовариство просило бачити менше політики, бо вона напружувала людей, тому ми перестали рекомендувати ці пости. Але зараз ми відчуваємо, що настала нова ера, і ми починаємо отримувати відгуки, що люди знову хочуть бачити цей контент. Тому ми почнемо поступово повертати його до Facebook, Instagram і Threads, й одночасно працюватимемо над тим, щоб спільноти залишалися доброзичливими та позитивними", – сказав Цукерберг.

Зміни торкнуться трьох соціальних платформ компанії та мільярдів їхніх користувачів: Facebook, Instagram та Threads. Першими ці зміни побачать американські користувачі.

При цьому Цукерберг зазначив, що вибори президента США вплинули на рішення компанії, і розкритикував "уряди та традиційні ЗМІ" за те, що вони нібито "підштовхують до більшої цензури".

"Нещодавні вибори також здаються культурним переломним моментом у бік того, що знову пріоритет віддається свободі слова. Тому ми збираємося повернутися до нашого коріння та зосередитися на зменшенні помилок, спрощенні нашої політики та відновленні свободи слова на наших платформах", — сказав Цукерберг.

Він також зазначив, що системи, створені компанією для модерації її платформ, припускаються занадто багато помилок. При цьому гендиректор Meta пообіцяв, що компанія продовжить агресивно модерувати контент, пов'язаний із наркотиками, тероризмом та експлуатацією дітей.

"Ми побудували безліч складних систем для модерації контенту, але проблема складних систем у тому, що вони роблять помилки. Навіть якщо вони випадково цензурують лише 1% постів, це мільйони людей, і ми досягли точки, коли помилок та цензури стає занадто багато", – наголосив Цукерберг.

За словами Цукерберга, компанія переорієнтує автоматизовані системи модерації на "серйозні порушення" і покладатиметься на повідомлення користувачів про порушення.

"Ми також збираємося налаштувати наші фільтри контенту так, щоб вони вимагали набагато більшої впевненості перед видаленням контенту. Реальність така, що це компроміс. Це означає, що ми ловитимемо менше поганих речей, але ми також скоротимо кількість постів та акаунтів невинних людей, які ми випадково вилучаємо", – пояснив Цукерберг.

Він також додав, що Мета співпрацюватиме з новою адміністрацією Трампа для просування свободи слова у всьому світі. При цьому Марк Цукерберг не уточнив, які будуть вжиті кроки для досягнення цієї мети.

Нагадаємо, Австралія стане першою у світі країною, яка заборонила дітям до 16 років мати акаунти в соцмережах. Facebook, Instagram, TikTok, X, Reddit отримали один рік на впровадження інструментів для обмеження доступу для дітей, після чого закон набуде чинності.

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