У Facebook, Instagram і WhatsApp стався масштабний збій

Користувачі Мережі повідомили про проблеми в роботі соцмереж від Meta – Facebook, Instagram, Threads та WhatsApp.

Зокрема, проблеми виникли із входом у соцмережі. Facebook пропонував увійти знову і знову, а Instagram не оновлювався взагалі.

Збій застосунків Meta

Сервіс Downdetector зазначає, що користувачі масово скаржаться на проблеми. Втім, причини збою поки що невідомі.

Нагадаємо, нещодавно у Monobank зафіксували збій через "тисячу Зеленського". Через виплати клієнти почали активно оформляти заявки на отримання коштів.

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