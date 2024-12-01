У Monobank фіксують збій: до чого тут "тисяча Зеленського"

У неділю, 1 грудня, у роботі Monobank стався збій. Зокрема, фіксують проблеми із використанням мобільного застосунку.

Крім того, користувачі пишуть про неможливість здійснювати транзакції.

Співзасновник банку Олег Гороховський, зазначив, що команда вже працює над усуненням проблем.

З його слів, команда банку усвідомлює проблему і докладає зусиль для якнайшвидшого відновлення роботи сервісів.

"Сьогодні з виплатою зимової тисячі та закриттям місяця, мабуть, приляжемо ненадовго", — йдеться в повідомленні.

Через виплати клієнти почали активно оформляти заявки на отримання коштів через застосунок "Дія".

Нагадаємо, державна допомога "Зимова єПідтримка" з виплати одноразової допомоги у розмірі 1000 грн стартувала сьогодні. Тепер українці можуть оформити заявку на отримання відповідної суми коштів.

Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Одному з батьків можна замовити виплату коштів на свій рахунок за кожну дитину за допомогою "Дії". Витратити кошти можна буде до кінця 2025 року.

Оформити заявку на отримання коштів можна двома способами — через застосунок "Дія" або через "Укрпошту".

Читайте також: