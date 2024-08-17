Monobank другий день поспіль перебуває під DDoS-атакою: що відомо

Monobank вже другу добу перебуває під DDoS-атакою. Вона триває практично безперервно.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Після вчорашньої атаки ворог зробив невелику паузу, але згодом розпочав знову. Водночас всі сервіси Monobank продовжують працювати справно.

"Другу добу на нас йде DDoS практично без зупинки. Під атакою Банки. Наближаємось до 3 мільярдів запитів на сервіс за два дні", – написав Гороховський.

Попередня атака на сервіси стихла приблизно о 22:30 16 серпня. Проте вже о 03:15 17 серпня вона розпочалася наново.

"Ми тримаємось, щоб ви могли допомагати нашим та закривати збори. Підіть і задонатьте на ЗСУ, на зло цієї нечисті", – закликав співзасновник.

Днем раніше Олег Гороховський розповідав, що банк отримав близько "мільярда запитів на послуги за 3 години", але запевнив, що ситуація під контролем. Він зазначав, що фахівці Monobank відбивають атаку, "попиваючи каву з пончиками".

Нагадаємо, Monobank купив будинок 98-річній бабусі з Очеретиного, яка пройшла 10 кілометрів окупації.

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