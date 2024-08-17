Курська операція: у Києві понад рік обговорювали план прориву – NBC News 

Приголомшливий ривок України через кордон призвів до захоплення великої частини російської території. Операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік.

Про це пише NBC News з посиланням на слова "старшого радника українського уряду, не уповноваженого виступати публічно".

За словами співрозмовника видання, однією з головних цілей операції було відвернути зусилля та увагу Росії від інших ділянок фронту, особливо зі сходу, де російські війська повільно підривають оборону України.

"Високі ставки цієї гри були підкреслені у п'ятницю владою Покровська, яка закликала мирних жителів прискорити евакуацію, оскільки російські військові наближаються після місяців інтенсивних боїв. Попередження запропонувало різку паралель із подіями на півдні Росії, де понад 120 000 людей були змушені евакуюватись із Курської та Білгородської областей після 11 днів боїв", – пише видання.

Наразі під контролем України перебуває понад 80 населених пунктів у Курській області, де ЗСУ вже почали створювати військові комендатури.

"Військові аналітики особливо стурбовані втратою Україною міст Торецька та Покровська в Донецької області, де у п'ятницю посилилися заклики до евакуації цивільного населення", – зазначають автори статті.

Однак за словами радника голови Офіса президента України Михайла Подоляка, який відкрито розмовляв з журналістами, найближчим часом тиск росіян на сході України має послабшати, адже окупантам доведеться вивести частину військ, щоб спробувати зупинити наступ ЗСУ у Курській області.

Видання зазначає, що тепер питання лише в тому, як довго Україна хоче і зможе утримувати захоплені території, і чи вдасться їй ефективно розподілити сили, щоб не наражати на зайву небезпеку східні ділянки фронту.

"Є велика різниця між діями ЗСУ у Курській області і тим типом війни, яку веде Росія. Україна вплутується [у бойові дії на Курщині – ред.] із зовсім іншими цілями", – заявив Подоляк.

За словами радника голови ОПУ, головною метою Курської операції є знищення російської військової інфраструктури, яка використовувалася для атак на прикордонні регіони України.

"Україна не планує окуповувати цю територію. Це тимчасово", – наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, за допомогою Курської операції Україна планує дестабілізувати російські еліти. На думку експерта, Київ викриває блеф Росії та дає Україні шанс уникнути поразки, перейшовши від війни у "м'ясорубці" до асиметричного конфлікту.

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