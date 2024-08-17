Monobank второй день подряд находится под DDoS-атакой: что известно

DDoS-атака продолжается практически непрерывно.
Monobank уже вторые сутки находится под DDoS-атакой. Она продолжается практически непрерывно.
Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
После вчерашней атаки враг сделал небольшую паузу, но позже начал снова. В то же время, все сервисы Monobank продолжают работать исправно.
"Вторые сутки на нас идет DDoS практически без остановки. Под атакой Банки. Приближаемся к 3 миллиардам запросов на сервис за два дня", – написал Гороховский.
Предыдущая атака на сервисы стихла примерно в 22:30 16 августа. Однако уже в 03:15 17 августа она началась заново.
"Мы держимся, чтобы вы могли помогать нашим и закрывать сборы. Пойдите и задонайте на ВСУ, на зло этой нечисти", – призвал соучредитель.
Днем ранее Олег Гороховский рассказывал, что банк получил около "миллиарда запросов на услуги за 3 часа", но заверил, что ситуация под контролем. Он отмечал, что специалисты Monobank отбивают атаку, "попивая кофе с пончиками".
Напомним, Monobank купил дом 98-летней бабушке из Очеретино, которая прошла 10 километров оккупации.
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