Monobank второй день подряд находится под DDoS-атакой: что известно

Monobank уже вторые сутки находится под DDoS-атакой. Она продолжается практически непрерывно.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

После вчерашней атаки враг сделал небольшую паузу, но позже начал снова. В то же время, все сервисы Monobank продолжают работать исправно.

"Вторые сутки на нас идет DDoS практически без остановки. Под атакой Банки. Приближаемся к 3 миллиардам запросов на сервис за два дня", – написал Гороховский.

Предыдущая атака на сервисы стихла примерно в 22:30 16 августа. Однако уже в 03:15 17 августа она началась заново.

"Мы держимся, чтобы вы могли помогать нашим и закрывать сборы. Пойдите и задонайте на ВСУ, на зло этой нечисти", – призвал соучредитель.

Днем ранее Олег Гороховский рассказывал, что банк получил около "миллиарда запросов на услуги за 3 часа", но заверил, что ситуация под контролем. Он отмечал, что специалисты Monobank отбивают атаку, "попивая кофе с пончиками".

Напомним, Monobank купил дом 98-летней бабушке из Очеретино, которая прошла 10 километров оккупации.

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