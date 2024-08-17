В Киеве вспыхнул пожар возле линии метро: что произошло

За пожаром пассажиры наблюдали из окон вагона.

В Киеве произошел пожар рядом с открытым участком метрополитена возле станции метро "Лесная".

В социальных сетях публикуют видеопоезда с пассажирами, который остановился у места возгорания. Видно, что в салон попадает дым, а работники подземки открывают двери и передают на улицу огнетушитель.

Как рассказали ТСН.ua в Киевском метрополитене, со стороны городского проспекта произошло возгорание травы.

"Пламя под забором перевернулось и на территорию метро. Работники метро ликвидировали возгорание на территории предприятия. Параллельно были вызваны пожарные на городскую территорию для ликвидации", – сообщили в пресс-службе метрополитена.

Напомним, в одном из районов Киева упали обломки БПЛА и возник пожар.

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