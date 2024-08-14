Почему немцы не ополаскивают посуду от моющего средства: дело совсем не в экономии

С первого взгляда может показаться, что немцы просто экономят на воде. На самом деле это совсем не так.

В немецких семьях не принято ополаскивать посуду после мытья. Это один из способов не тратить воду зря. Конечно, мы много слышали о щепетильности немцев. В этой стране очень сильно уважают законы и стараются соблюдать чистоту повсюду.

Как известно, в воскресенье в Германии жизнь практически останавливается. Большая часть магазинов не работает, а посетителей можно встретить только в ресторанах и кафе. Все дело в действующем законодательстве, по которому нельзя шуметь в этот день недели, но поесть немцы любят. При этом не что-нибудь, а вовсе не диетическую пищу, как вот колбасы или пироги. После плотного обеда или ужина посуда часто моется сразу. И именно здесь кроется любопытная особенность.

Чтобы сэкономить воду, немцы вставляют в раковину специальную заглушку, а затем набирают жидкость примерно на две трети. Затем туда загружают всю посуду, добавляют небольшое количество моющего средства и моют всю эту гору только в этой воде.

После завершения мытья посуда опять же ополаскивается в той же воде, а затем ставится сушиться. Благодаря тому, что немцы добавляют совсем мало моющего средства, после сушки тарелки и другие предметы посуды можно просто протереть полотенцем.

На самом деле такие привычки в Германии сформировались из-за экономии и особенностей культуры. При этом дело далеко не в желании сэкономить именно на деньгах. Здесь очень уважают окружающую среду, а любовь к природным ресурсам прививают еще с детства.

Поэтому немцы и пытаются совмещать приятное с полезным, можно экономить на таком ценном ресурсе, как вода, еще и откладывать копейки, сэкономленные на ополаскивании и коммунальных платежах.

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