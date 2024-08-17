"Динамо" пропустило на 42-й секунде, но одержало волевую победу над "Карпатами" в УПЛ (видео)

"Бело-синие" выиграли второй матч подряд на старте нового сезона чемпионата Украины.

"Динамо" обыграло "Карпаты" в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 1:3 .

Уже на 42-й секунде встречи "львы" вышли вперед – Олег Очеретько из пределов штрафной в одно касание замкнул передачу Евгения Пидлепенца с правого фланга.

В середине первого тайма киевляне отыгрались – на 23-й минуте Александр Пихаленок с помощью рикошета дальним ударом направил мяч под перекладину.

После перерыва команда Александра Шовковского повела в счете – на 58-й минуте Владислав Ванат в штрафной площадке пробил низом в дальний угол после передачи Николая Шапаренко.

В компенсированное время, на 90+2-й минуте, "бело-синие" в третий раз поразили ворота соперника. Пенальти реализовал Андрей Ярмоленко.

Обзор матча "Карпаты" – "Динамо"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Динамо" это вторая победа подряд на старте нового сезона чемпионата Украины. В прошлом туре столичный клуб обыграл ровенский "Верес".

Отметим, что поединок первого тура УПЛ, в котором динамовцы должны встретиться с "Александрией", был перенесен.

Далее "Динамо" ждут матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга", которые состоятся 21 и 27 августа. Из-за участия киевлян в еврокубках их поединок 4-го тура чемпионата Украины с полтавской "Ворсклой" также перенесли.

"Карпаты", выступающие в элитном дивизионе впервые с сезона-2019/20, имеют 4 очка после трех матчей.

Следующий поединок подопечные Владислава Лупашко проведут 21 августа с "Черноморцем" в рамках третьего предварительного этапа Кубка Украины. 26 августа "зелено-белые" на выезде сыграют против ЛНЗ в 4-м туре УПЛ.

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