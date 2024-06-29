В Україні готують до продажу два державні банки

Законопроєкт про приватизацію державних банків направлять на розгляд парламенту до кінця вересня 2024 року.

В Україні відбудеться приватизація "Сенс банку" та "Укргазбанку", які є системно важливими державними банками.

Про це стало відомо із опублікованого 28 червня оновленого меморандуму МВФ.

"Ми [тобто Україна] готуємо до продажу два системні державні банки - "Сенс Банк" та "Укргазбанк". Ми плануємо призначити міжнародно визнаного фінансового радника до кінця вересня 2024 року за прозорою процедурою та після консультацій з міжнародними фінансовими організаціями", - йдеться у тексті цього документу.

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Законопроєкт про приватизацію державних банків направлять на розгляд парламенту до кінця вересня 2024 року.

Також Україна зобовʼязується не збільшувати державну частку у банківському секторі країни, окрім випадків, які стосуються фінансової стабільності та національної безпеки, але після консультації з МВФ.

МВФ схвалив виділення траншу Україні!

Нагадаємо, Рада виконавчих директорів МВФ у п'ятницю, 28 червня ухвалила четвертий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України. Це передбачає виділення 2,2 млрд доларів на фінансування критичних видатків бюджету, зокрема соціальної допомоги, зарплат лікарів та вчителів.

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