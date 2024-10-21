Monobank відмовляється від Mastercard: картки припинять діяти до кінця року

Банк Monobank відмовляється від співпраці з платіжною системою Mastercard та до кінця поточного року просить своїх клієнтів замінити картки на такі, що будуть підтримуватимуть систему Visa.

Про це повідомило видання "Технофан".

Деякі власники карток MasterCard отримають повідомлення про необхідність заміни карток

Служба підтримки банку підтвердила виданню те, що інформація про припинення співпраці з Mastercard є достовірною. У компанії пояснили, що зміна була спричинена тим, що міжбанківська комісія знизилася від 1,6% до 0,7% , тоді як податок на прибуток зріс від 18% до 50%. Водночас VISA пропонує компанії більш вигідні умови співпраці на наступні п’ять років.

До початку 2025 року картки Mastercard будуть деактивовані. Наразі Monobank пропонує деяким клієнтам перейти на VISA, але це не стосується власників преміальних карток. За перевипуск чорної картки нараховуватиметься грошова компенсація в 100 гривень.

В компанії додали, що всі кошти будуть переведені автоматично на новий рахунок.

Як повідомлялося, НБУ розпочне заміну банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка. Громадянам не потрібно їх спеціально обмінювати.

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