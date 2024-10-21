Monobank отказывается от Mastercard: карты прекратят действовать до конца года

Банк Monobank отказывается от сотрудничества с платежной системой Mastercard и до конца текущего года просит своих клиентов заменить карты на поддерживающие систему Visa.

Об этом сообщило издание "Технофан".

Некоторые владельцы карт MasterCard получат уведомление о необходимости замены карт.

Служба поддержки банка подтвердила, что информация о прекращении сотрудничества с Mastercard является достоверной. В компании объяснили, что изменение было вызвано тем, что межбанковская комиссия снизилась с 1,6% до 0,7%, в то время как налог на прибыль вырос с 18% до 50%. В то же время VISA предлагает компании более выгодные условия сотрудничества на следующие пять лет.

К началу 2025 года карты Mastercard будут деактивированы. Monobank предлагает некоторым клиентам перейти на VISA, но это не касается владельцев премиальных карт. За перевыпуск черной карты будет начисляться денежная компенсация в 100 гривен.

В компании добавили, что все средства будут переведены автоматически на новый счет.

Как сообщалось, НБУ приступит к замене банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца. Гражданам не нужно их специально обменивать.

Читайте также: