Сколько стоит бюджету содержание одного мобилизованного в год: экономист назвал сумму

Экономический комплекс Украины базируется на предприятиях, обеспечивающих рабочими местами забронированных работников, не подлежащих мобилизации.

Об этом рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет 24 канал.

"Если человека мобилизовали, то его рабочее место остается пустым. Заменить этого работника сразу кем-то будет сложно, ведь нужно время для обучения и квалификации в определенной отрасли", — сказал он.

Эксперт считает, что отмена бронирования может привести к закрытию некоторых предприятий. Он подчеркнул важность функционирования экономического комплекса Украины, поскольку без этого не будет средств для выплат и содержания мобилизованных военных.

"Один мобилизованный стоит миллион триста тысяч гривен в год для украинского бюджета. Это без учета донатов, помощи партнеров и военно-технических поступлений", — сказал эксперт.

Он также отметил, что экономика Украины сможет функционировать только тогда, когда важные для финансовой стабильности страны работники будут забронированы. Эксперт отмечает необходимость четкой политики относительно критически важных предприятий для оборонной безопасности Украины.

Напомним, экономическое бронирование позволяет предприятиям хранить военнообязанных работников во время мобилизации, если они выполняют финансовые обязательства перед государством. Это новшество обеспечивает стабильную работу важных секторов экономики во время военного положения. В настоящее время в приложении "Действие" до 15 ноября закрыли услугу бронирования работников от мобилизации, продолжается аудит забронированных военнообязанных.

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