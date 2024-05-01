Застосунок Monobank не працює - що відомо

У середу, 1 травня, у мобільному застосунку Monobank стався технічний збій.

Про це повідомляють користувачі застосунку.

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Зазначається, що користувачі скаржаться над неможливістю проводити будь-які операції. Під час відкривання застосунку з'являється повідомлення: "Помилки у роботі застосунку".

Співзасновник банку Олег Гороховський прокоментував збій у застосунку та повідомив, що фахівці уже працюють над усуненням проблем.

"Збій у застосунку. Виправляємо. Перепрошую у всіх, кого підводимо", - написав він.

Збій у застосунку Монобанку

Нагадаємо, раніше повідомляли, як будуть працювати банки на Великдень.

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