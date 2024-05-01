Приложение Monobank не работает – что известно

Специалисты работают над устранением проблем.
В среду, 1 мая, в мобильном приложении Monobank произошел технический сбой.
Об этом сообщают пользователи приложения.
Отмечается, что пользователи жалуются на невозможность проводить какие-либо операции. При открытии приложения появляется сообщение: "Ошибки работы приложения".
Соучредитель банка Олег Гороховский прокомментировал сбой в приложении и сообщил, что специалисты уже работают над устранением проблем.
"Сбой в приложении. Исправляем. Извиняюсь у всех, кого подводим", — написал он.
Напомним, ранее сообщали, как будут работать банки на Пасху.
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