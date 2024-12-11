В Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой

Пользователи Сети сообщили о проблемах в работе соцсетей от Meta – Facebook, Instagram, Threads и WhatsApp.

В частности, проблемы возникли при входе в соцсети. Facebook предлагал войти снова и снова, а Instagram не обновлялся вообще.

Сбой приложений Meta

Сервис Downdetector отмечает, что пользователи массово жалуются на проблемы. Впрочем, причины сбоя пока что неизвестны.

Напомним, недавно в Monobank зафиксировали сбой из-за "тысячи Зеленского". Из-за выплат клиенты начали активно оформлять заявки на получение средств.

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