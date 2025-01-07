Цукерберг хочет вернуть свободу слова в Facebook и Instagram: что изменится

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг во вторник объявил о ряде серьезных изменений в политике и практике модерации контента на платформах компании, сославшись на меняющийся политический и социальный ландшафт и стремление к свободе слова.

Об этом пишет NBC.

Цукерберг заявил, что Meta остановит свою программу фактчекинга и заменит ее системой, управляемой сообществом, похожей на Community Notes, которую использует платформа Илона Маска X. Кроме того, компания изменит политику модерации политического контента и отменит правила, которые ограничивали показ публикаций на политические темы в лентах пользователей.

"Мы возвращаем гражданский контент. Некоторое время сообщество просило видеть меньше политики, потому что она напрягала людей, поэтому мы перестали рекомендовать эти посты. Но сейчас мы чувствуем, что наступила новая эра, и мы начинаем получать отзывы, что люди снова хотят видеть этот контент. Поэтому мы начнем постепенно возвращать его в Facebook, Instagram и Threads, одновременно работая над тем, чтобы сообщества оставались дружелюбными и позитивными", – сказал Цукерберг.

Изменения коснутся трех социальных платформ компании и миллиардов их пользователей: Facebook, Instagram и Threads. Первыми эти изменения увидят американские пользователи.

При этом Цукерберг отметил, что выборы президента США оказали решающее влияние на решение компании, и раскритиковал "правительства и традиционные СМИ" за то, что они якобы "подталкивают к большей цензуре".

"Недавние выборы также кажутся культурным переломным моментом в сторону того, что снова приоритет отдается свободе слова. Поэтому мы собираемся вернуться к нашим корням и сосредоточиться на сокращении ошибок, упрощении нашей политики и восстановлении свободы слова на наших платформах", — сказал Цукерберг.

Он также отметил, что системы, созданные компанией для модерации ее платформ, допускают слишком много ошибок. При этом гендиректор Meta пообещал, что компания продолжит агрессивно модерировать контент, связанный с наркотиками, терроризмом и эксплуатацией детей.

"Мы построили множество сложных систем для модерации контента, но проблема сложных систем в том, что они совершают ошибки. Даже если они случайно цензурируют всего 1% постов, это миллионы людей, и мы достигли точки, когда ошибок и цензуры становится слишком много", – подчеркнул Цукерберг.

По словам Цукерберга, компания переориентирует автоматизированные системы модерации на "серьезные нарушения" и будет полагаться на сообщения пользователей о нарушениях.

"Мы также собираемся настроить наши фильтры контента так, чтобы они требовали гораздо большей уверенности перед удалением контента. Реальность такова, что это компромисс. Это означает, что мы будем ловить меньше плохих вещей, но мы также сократим количество постов и аккаунтов невинных людей, которые мы случайно удаляем", – пояснил Цукерберг.

Он также добавил, что Мета будет сотрудничать с новой администрацией Трампа для продвижения свободы слова во всем мире. При этом Марк Цукерберг не уточнил, какие будут предприняты шаги для достижения этой цели.

Напомним, Австралия станет первой в мире страной, запретившей детям до 16 лет иметь аккаунты в соцсетях. Facebook, Instagram, TikTok, X, Reddit получили один год на внедрение инструментов для ограничения доступа для детей, после чего закон вступит в силу.

Читайте также: