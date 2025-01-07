Трамп может потребовать от российских элит устранения Путина – эксперт

Или, по мнению эксперта, Трамп вообще может приказать на ликвидацию Путина.

Администрация президента США Джо Байдена не ставила себе задачу свержения режима российского диктатора Путина. Однако не исключено, что этого может потребовать администрация новоизбранного президента Дональда Трампа.

Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний, передает "РБК-Украина".

Эксперт не исключает, что новая администрация Трампа может задать вопрос устранения Путина перед российскими элитами.

Также читайте Состоится ли визит спецпосланника США Кита Келлога в Киев: в МИД Украины ответили

"Мол, убирайте этого психа, как вы ее будете убирать – мы не знаем, а вообще потом будет разговор. К этому времени мы даем Украине все, что нужно. Может быть такая ситуация. Более того, Трамп такой, что может еще дать вообще приказ на ликвидацию Путина. Потому что Трамп при своей каденции нарушил такое негласное правило", — сказал Загородний.

Он напомнил о ликвидации американцами командующего элитным иранским спецподразделением Касема Сулеймани.

Эксперт также напомнил и одно из заявлений избранного Трампом спецпредставителя по Украине Кита Келлога по поводу того, что Россия будет обязана восстанавливать Украину за свои средства.

"Переводю с дипломатической что это значит. Элитам российским говорится: уважаемые, или вы убираете психа сейчас и платите столько то, или рано или поздно этот псих все равно сдохнет по естественным причинам или каким-то образом он исчезает, платить будете больше, все равно все вернете. То есть их ставят на вилку," – подытожил эксперт.

Ранее президент Зеленский рассказал, как договаривался с Путиным о прекращении огня.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.