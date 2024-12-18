"Уявіть бійку в клітці": Кіт Келлог заявив, що Україна та РФ готові до миру

Кіт Келлог назвав майбутнього президента США арбітром, який "розведе РФ та Україну по кутах" і змусить до перемовин.

Україна і Росія готові говорити про мир, тож їм потрібний арбітр. Майбутній президент США Дональд Трамп стане таким суддею і змусить сторони до переговорів.

Про це сказав спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог в ефірі Fox News.

Він назвав своєчасними переговори про мир, адже як Росія, так і Україна "близькі до виснаження".

"Гадаю, що обидві сторони готові. Уявіть бійку в клітці. У вас є два бійці, і обидва хочуть перемогти. Вам потрібен арбітр, щоб їх розвести по кутах, тож я думаю, що президент Дональд Трамп може це зробити. Він має бачення, як це зробити. В нього достатньо енергії для цього", — сказав представник Трампа.

На його думку, обидві сторони готові зрештою зібратися разом і поговорити.

"Я вважаю, що це ідеальна позиція для президента Трампа, і я думаю, що він справді добре впорається", — додав він.

Кіт Келлог також зазначив, що агресія РФ проти України — це війна на виснаження. І росіяни історично звикли до цього.

"Ви ніколи не хотіли би брати участь у боротьбі на виснаження з росіянами. Так, історично вони воюють. Так само вони воювали під час Другої світової війни, просто закидуючи противника своїми військами", — додав представник.

Нагадаємо, спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог планує відвідати Київ у січні. Окрім України Келлог планує відвідати інші європейські столиці.

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