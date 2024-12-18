Відмова від територій та замороження війни: що пропонують Україні для встановлення миру

Західні та українські політики активно обговорюють сценарії закінчення війни в Україні у 2025 році

Восени британське видання Financial Times повідомляло про можливий компроміс, який нібито розглядають українські урядовці із західними союзниками – членство в НАТО в обмін на дипломатичне розв'язання питання окупованих Росією територій у майбутньому.

Зокрема, деякі українські посадовці схилялися до думки, що значущі гарантії безпеки можуть стати основою мирних переговорів, де РФ фактично контролюватиме окуповані території.

Тоді ж в Офісі Президента заперечили ймовірність таки переговорів.

Нині, в конетексті мирних перемовин та "замороження війни", ведеться мова про відмову України від окупованих Росією українських територій.

Подробиці – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

Що кажуть на Заході

Соратник Дональда Трампа, кандидат у віцепрезиденти США від республіканської партії Джей Ді Венс заявив, що Україна повинна відмовитися від своїх територій, щоб покласти край війні з Росією.

Він переконаний, що такі твердження вже прослизають у розмовах з українськими чиновниками, особливо в приватних.

"Вони починають говорити про це зараз. Вони кажуть, що це не може тривати вічно. У них немає людей, у них немає зброї, у них немає грошей", – заявив Венс.

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Президент Словаччини Петер Пеллегріні також вважає, що Україні "доведеться піти на часткові територіальні втрати" для завершення війни.

"Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно бути реалістами. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України", – зазначив словацький президент.

Пеллегріні запевнив, що його думка ґрунтується на інформації про ситуацію на фронті, яку він нібито отримує щодня. Також він закликав Україну та РФ якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

Новообраний президент США Дональд Трамп під час недавнього виступу у штаті Флорида щодо можливої передачі окупованих територій України Росії. Він заначив, що дасть про це знати після своєї першої зустрічі. Проте він додав, що багато з окупованих міст повністю знищені, і люди "не можуть повернутися до них". За його словами, на тимчасово окупованих територіях міста в руїнах, тому людям немає куди повертатися.

Тим часом, президент Польщі Анджей Дуда запропонував представникам західних країн, які пропонують Україні відмовитися від окупованих територій, віддати Росії шматок своєї землі. Натомість, він запропонував їм уявити себе на місці Києва.

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Польський президент наголосив, що будь-які поступки Москві, навіть найменші, стали б "катастрофічною помилкою". Він вважає, що послаблення позицій або територіальні поступки лише заохотили б Росію до подальших агресивних дій.

Окрім цього, представник польського уряду з відновлення України Павел Коваль, запевнив, що Захід орієнтований не на нинішній стан ситуації, а на кордони української держави, які визнані міжнародним правом.

Реакція України на гучні заяви західних політиків

Президент Володимир Зеленський назвав кандидата у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венса "занадто радикальним".

Він пояснив, що план Ді Венса щодо закінчення війни полягає у тому, аби Україна просто віддала свої території. Президент наголосив, що така ідея є неприйнятною для України.

За словами глави держави, такі сигнали від потенційного віцепрезидента США є небезпечними для України. Зеленський зауважив, що не сприймає слова Венса серйозно, адже якби це був план, то США прямували б до глобального конфлікту, в який будуть втягнуті Ізраїль, Ліван, Іран, Тайвань, Китай та багато африканських країн.

Своєю чергою, у МЗС України відреагували на резонансну заяву президента Словаччини про "необхідність територіальних поступок". Як вважає речник відомства Георгій Тихий, це не принесе миру.

Позиція Росії щодо "замороження війни"

Постпредставник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що жодного "замороження" війни в Україні Росія не хоче.

"Росію не влаштують жодні сценарії із заморожуванням конфлікту в Україні. Нам таке не підходить", – заявив Небензя.

Він "обґрунтував" свою заяву тим, що Україна нібито відмовилася від пропозиції Угорщини щодо встановлення "різдвяного припинення вогню", що свідчить про "небажання Києва рухатися до миру".

Також, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, Росія демонструє готовність до ескалації війни проти України, заявляючи про небажання "заморожувати" лінію фронту або йти на компроміси. Москва наполягає на безкомпромісній капітуляції України.

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Кремль начебто готовий до переговорів, водночас категорично відкинувши будь-яке "заморожування" лінії фронту чи створення демілітаризованих зон. Наришкін сказав, єдиний спосіб досягти миру – це "усунення" причин, які "змусили" РФ почати повномасштабну війну.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков також заявляв про те, що РФ неприйнятне "заморожування" конфлікту в Україні по лінії фронту.

Що кажуть експерти

Після того як представник країни-агресорки в ООН Василь Небензя заявив, що Росію не влаштують жодні сценарії із заморожування конфлікту в Україні, що "нам (Росії – Ред.) таке не підходить", українські експерти назвали сценарії найближчих дій путінської армії.

Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що росіяни можуть вимагати абсолютно нереальних речей, але ніхто з росіян не може гарантувати, що їхні забаганки, мрії, сподівання стануть реальністю.

На думку Селезньова, слова Небензі про "нам таке не підходить" можуть свідчити про те, що Росія у такий спосіб заявляє про свою готовність до перемовин. Також експерт зауважив, про ймовірне загострення війни до інавгурації Дональда Трампа.

Своєю чергою, політолог Володимир Фесенко каже, що заяви Небензі не мають відношення до конкретних військових дій.

"Ескалація вже відбувається і буде продовжуватись як мінімум у найближчі місяці. Це неминуче, це стратегія", – розповів експерт.

Також він зауважив, що Росія не прагне замороження конфлікту, адже це для неї неприйнятно. РФ хоче миру на своїх умовах.

Політолог вважає, що навіть якщо мирні переговори розпочнуться найближчим часом, а Росія буде демонструвати тільки ультиматуми, то тоді вони можуть швидко припинитись без жодного результату.

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Політичний оглядач Віталій Портников також зауважив, що один з варіантів розвитку подій у війні Росії проти України 2025 року – це заморожування конфлікту. Однак, найімовірніше, це відбудеться без укладання мирної угоди.

"Можуть бути два варіанти розвитку подій у російсько-українській війні 2025 року. Перший – це продовження воєнних дій з незрозумілою динамікою. Це залежатиме від американської допомоги. Другий варіант – це замороження конфлікту. Але замороження конфлікту відбудеться без мирної угоди, швидше за все", – вважає оглядач.

Він також прогнозує скасування воєнного стану задля проведення президентських виборів, щоб уже новий глава держави уклав мирну угоду з РФ.

Напередодні Портников висловив думку, що війна може бути заморожена на початку 2025 року в тому разі, якщо президент Росії Володимир Путін оцінить стан економіки як незадовільний

Що кажуть військові

22-річний Герой України з позивним “Вог”, боєць “Азову”в інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній зазначив, що не готовий говорити про замороження війни. Однак, вінрозповів, що не припинить воювати навіть якщо війну “заморозять”.

“Війна, вона ж не тільки там на фронті, вона і в тилу. Тут у нас багато поплічників Росії, їх теж треба шукати, знаходити. Знову ж таки, ті люди, які знищували нас, знаходячись в Росії – це люди, які розробляли ракети, КАБи, це люди, які знищували наших полонених, це люди, які знищували цивільні інші структури України. У нас буде пауза, ми будемо готуватися”, – розповів “Вог”.

Волонтерка, військова, активістка Майдану Леся Литвинова зазначила, що ймовірно Україну чекає замороження війни. Якщо згадувати як це було в першу фазу війни, будь-яка заморозка призводить до того, що Росія збирається, акумулює ресурс і завдає наступний удар.

За її словами, ворог вдарити так, що Україна не зможе відбитися з жодною підтримкою.

"Компромісний" варіант

Попри прогнози експертів та військових, ексочільник МЗС Павло Клімкін зазначив, що значна частина Заходу готова до замороження війни в Україні.

"Якщо не переважна, то значна частина Заходу на сьогодні, маючи різну мотивацію, готова на замороження війни. Вона готова до цього заморожування за якимись компромісними варіантами", – сказав дипломат. Він уточнив, що йдеться про компроміси не в сенсі фундаментальних поступок.

"Наші партнери розуміють, що замороження або припинення вогню – це крок, це не стратегія. І все одно потрібні стратегії, але західна реальність не має чіткої логіки, як і в яку сторону", – додав колишній очільник МЗС.

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Клімкін не вірить, що війну можна завершити 2025 року. На його думку, найімовірніше, вдасться лише заморозити бойові дії або зменшити їхню інтенсивність. Також Клімкін не вважає, що за президентства Трампа російсько-українська війна закінчиться швидше.

Напротивагу цьому, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп знає про небажання України здаватись та заморожувати війну. Водночас він відчув, що обраний президент США хоче рухатися швидко, аби розв'язати питання конфлікту в Україні, передає "Укрінформ".

"Трамп знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів чи прем'єр-міністрів не хотіли оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності", - прокоментував глава України підсумки переговорів з Трампом в Парижі.

Президент вбачає загрозу у готовності до замороження війни та перемовин із росіянами.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про те, що говорять політики про початок мирних переговорів та закінчення війни в Україні.

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