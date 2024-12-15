Президент Словаччини вважає, що Україні доведеться піти на територіальні поступки

Президент Словаччини зробив резонансну заяву про компроміси, на які, на його думку, має піти Україна заради миру.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні вважає, що Україні "доведеться піти на часткові територіальні втрати" для завершення війни.

Про це передають словацькі видання Denník N та STVR.

Пеллегріні переймається тим, що коли війна в Україні закінчиться, то до Словаччини "можуть потрапити зброя і різні групи людей".

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"Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно бути реалістами. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України", – каже словацький президент.

Пеллегріні запевнив, що його думка ґрунтується на інформації про ситуацію на фронті, яку він нібито отримує щодня. Також він закликав Україну та РФ якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

Таким чином Пеллегріні повторив наративи Кремля. Зауважимо, що російський диктатор Путін неодноразово заявляв, що готовий на так звані "переговори", якщо йому дозволять залишити за собою всі окуповані території, і частини Запорізької, Херсонської і Донецької областей, які ворог ще не захопив.

Раніше словацький прем'єр Роберт Фіцо запропонував вдарити ракетою по Брюсселю і заявив, що поїде на парад до Путіна.

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