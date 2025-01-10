"50 на добу": експерт назвав сценарії найближчих обстрілів України та столиці

За словами аналітика, російська армія запускає дрони-камікадзе на малих висотах для того, зоб вони обійшли нашу ППО.

Мешканці північного прикордоння України (безпосередньо Чернігівщини) стверджують, що в прийдешньому, 2025 році, атаки БПЛА з боку Росії посилюються, деякі з "Шахедів", як відомо, атакували Київ, спричиняючи руйнування в столиці.

Наприклад, вчора ворог вчергове атакував прикордонне село Семенівку на Чернігівщині, після чого зайнялись будинки та було поранено літню жінку. Була вимушена працювати ППО сьогодні вночі і в столиці.

За неофіційними даними, російська армія все частіше програмує політ "Шахедів" на низьких висотах, роблячи це в надії, що ці дрони обійдуть українську ППО.

"Шахеди", які летять на малих висотах — це дрони, які були запрограмовані для такого польоту", — каже в коментарі для ТСН.ua військовий експерт Роман Світан.

Та додає: "Певна кількість падає, після чого ми можемо бачити повідомлення про те, що вони локаційно втрачені. Російська армія знає про це, але розраховує на те, що, наприклад, з 20 БПЛА 5 дістануться цілі. Тому і використовують цей механізм, але він не масовий. Основним механізмом для прольоту "Шахедів" вони вважають їхню кількість. Можуть розраховувати на те, що наша ППО не справиться з великою кількістю. Казати, що російська армія використовує лише одну тактику — не варто".

На думку Світана, Росія зараз виробляє не менше 30-50 "Шахедів" на добу.

"Тобто всіх них вони можуть використовувати щодобово. Або накопичувати для того, щоб вдарити більшою кількістю. Наприклад, за два дні виробництва мають сотню таких дронів. Тобто можно вирахувати приблизну кількість, якою можуть вдарити наступного разу", — каже Світан.

Своєю чергою, Повітряні сили ЗСУ сьогодні повідомили, що ворог проти ночі 10 січня атакував Україну 72 БПЛА. Серед них були дрони-імітатори.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях", — повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Могли модернізувати "Шахеди"

Після того, як росіяни в перші дні січня атакували БПЛА Київ, авіаційний експерт Валерій Романенко висловив версію, що можливо, руйнування в центрі Києва спричинили саме модернізовані російські "Шахеди".

"Місто і його центральну частину могли атакувати дрони з круговим розміщенням CRPA-антени. Це чергова модернізація ворожого засобу повітряного нападу, бо з такою "начинкою" їх значно важче заглушити РЕБом. Але, я сумнівають, що саме це є стовідсоткова причина, бо коли ворожі дрони летять над Києвом, ми їх не РЕБом глушимо, а ракетами та іншими методами фізичного впливу — кулемети, легкі гармати", — розповідав нам Валерій Романенко.

Раніше повідомлялось про те, що армія РФ атакувала Україну безпілотниками.

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