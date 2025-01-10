Газовикам спростили процедуру бронювання під час мобілізації

Для бронювання працівників не застосовується вимога до рівня щомісячної заробітної плати.

У п’ятницю, 10 січня, Кабінет міністрів спростив процедуру бронювання для працівників підприємств-операторів газорозподільних систем.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства енергетики України.

Відтепер для бронювання працівників таких підприємств не застосовується вимога до рівня щомісячної заробітної плати понад 2,5 мінімальних зарплат (20 000 гривень) за останній календарний квартал.

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“Операторам надана можливість обирати критерій щодо розміру нарахованої середньої зарплати працівників – не менше розміру середньої у регіоні за IV квартал 2021 р., як одного з трьох обов’язкових критеріїв”, - йдеться у повідомленні.

“Це рішення дозволить підприємствам швидше отримати необхідний статус і забезпечить їх ефективну роботу для стабільного газопостачання в умовах надзвичайних ситуацій”, — зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Щоб отримати статус критично важливих, підприємства мають підготувати документи відповідно до нових критеріїв і подати заявку до міністерства енергетики.

У відомстві нагадали, що для забезпечення безперервності бронювання працівників критичних підприємств необхідно отримати статус критичності за новими критеріями та здійснити бронювання через портал “Дія” до 28 лютого включно.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що від мобілізації в Україні заброньовано 900-950 тисяч осіб.

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