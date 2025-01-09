В уряді зробили заяву про бронювання закордонних українців

Україна готова надати громадянам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації.

Про це розповів міністр національної єдності України Олексій Чернишов у коментарі "Радіо Свобода".

З його слів, для самих громадян України "це виключно особисте рішення". Своєю чергою, Україна таке рішення вітає.

Чернишов пояснює, що багато галузей потребують "як повітря фахівців". Зокрема, це оборонна та військово-промислова сфери.

"У нас дефіцит професіоналів та спеціалістів. Більшість із них Україна готова бронювати від військової служби. Саме для того ми плануємо розгорнути центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців. Ці центри вакансій зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший професійний шлях в Україні", - каже міністр.

Окрім того, Чернишов наголошує, що деякі чоловіки, які не готові "продовжувати свій шлях у військовому напрямку, можуть запропонувати себе як фахівця".

"Для того діє певний механізм, його треба просто використовувати", - стверджує міністр.

Нагадаємо, раніше Олексій Чернишов заявляв, що країна не здійснюватиме примусових заходів для повернення своїх громадян додому з-за кордону. Наразі за межами країни перебувають мільйони українців.

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