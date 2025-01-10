ЗСУ відбили масштабний наступ росіян у Курській області: деталі

Росіяни посилили наступ на Курщині, але зазначили поразки під час атаки позицій ЗСУ.

Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

Згідно з даними ISW, російські війська активізували наступальні операції в Курській області, і просунулися під час посиленого механізованого штурму на північний захід від Суджі 9 січня. Геолокаційні кадри свідчать, що вони захопили Леонідове та Олександрію.

Українські війська ж просунулися на північний захід від Суджі, зокрема до західної Миколаївки.

Бригада ЗСУ, яка відбивала атаку, повідомила, що російські війська здійснювали штурм у шість хвиль і що російські сили використовували в атаці 50 танків, бойових машин піхоти (БМП), БТРів (БТР) і цивільної техніки. Українці повідомили, що під час штурму знищила невстановлену кількість російської техніки.

Також російські мілблогери стверджували, що українські сили контратакують біля Погребків, Нової Сорочини (на північний захід від Суджі), Старої Сорочини та Миколаївки.

Нагадаємо, OSINT-аналітик з псевдонімом Def Mon повідомив, що протягом першого дня нового наступу в Курській області українські Збройні сили могли пройти з боями 2,7 км.

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