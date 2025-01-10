На Херсонщині росіяни атакували з безпілотника місцевих жителів

Російські військові атакували з безпілотника жителів Берислава, що на Херсонщині.

Про це інформує Херсонська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.



Постраждали двоє чоловіків, 51 та 52 років. Вони дістали вибухові травми, а також уламкові поранення ніг.



Потерпілих шпиталізували до лікарні, де їм надають необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, росіяни випустили КАБи по Херсону, містяни чули потужні вибухи.

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