На Херсонщині росіяни атакували з безпілотника місцевих жителів

Постражлалим надають допомогу.
Російські військові атакували з безпілотника жителів Берислава, що на Херсонщині.
Про це інформує Херсонська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Постраждали двоє чоловіків, 51 та 52 років. Вони дістали вибухові травми, а також уламкові поранення ніг.
Потерпілих шпиталізували до лікарні, де їм надають необхідну меддопомогу.
Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, росіяни випустили КАБи по Херсону, містяни чули потужні вибухи.
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