Вибухова ніч в Росії: російське ППО намагалося збивати безпілотники

У Ростові-на-Дону у проміжок між 02:00-03:45 в західній частині міста пролунало понад 15 вибухів.

Про це інформує аналітичний Telegram-канал Петра Андрющенка.

Російське ППО намагалось збивати БПЛА.

Наразі невідомо, чи є влучання, чи є падіння уламків, але наслідки на землі.

Також у Таганрозі пролунали близько 03:39 два вибухи на півночі. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, у неділю, 5 січня, підрозділи української армії несподівано перейшли в контрнаступ у Курській області РФ, де від серпня 2024 року триває спеціальна операція Сил оборони України.

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