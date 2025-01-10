Вибухова ніч в Росії: російське ППО намагалося збивати безпілотники

Місцеві жителі скаржилися на вибухи.
У Ростові-на-Дону у проміжок між 02:00-03:45 в західній частині міста пролунало понад 15 вибухів.
Про це інформує аналітичний Telegram-канал Петра Андрющенка.
Російське ППО намагалось збивати БПЛА.
Наразі невідомо, чи є влучання, чи є падіння уламків, але наслідки на землі.
Також у Таганрозі пролунали близько 03:39 два вибухи на півночі. Наслідки уточнюються.
Нагадаємо, у неділю, 5 січня, підрозділи української армії несподівано перейшли в контрнаступ у Курській області РФ, де від серпня 2024 року триває спеціальна операція Сил оборони України.
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