Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вибухова ніч в Росії: російське ППО намагалося збивати безпілотники

Вибухова ніч в Росії: російське ППО намагалося збивати безпілотники

Уночі в Росії було гаряче / Фото: t.me/andriyshTime

Місцеві жителі скаржилися на вибухи.

У Ростові-на-Дону у проміжок між 02:00-03:45 в західній частині міста пролунало понад 15 вибухів.

Про це інформує аналітичний Telegram-канал Петра Андрющенка. 

Російське ППО намагалось збивати БПЛА.

Наразі невідомо, чи є влучання, чи є падіння уламків, але наслідки на землі. 

Також у Таганрозі пролунали близько 03:39 два вибухи на півночі. Наслідки уточнюються. 

Нагадаємо, у неділю, 5 січня, підрозділи української армії несподівано перейшли в контрнаступ у Курській області РФ, де від серпня 2024 року триває спеціальна операція Сил оборони України.

Читайте також:

Безпілотники атакували нафтобазу у Смоленській області РФ

Безпілотники атакували нафтобазу у Смоленській області РФ

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація