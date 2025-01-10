Астрологічний прогноз на 10 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: спілкуючись із оточенням, бажано стежити за емоційним тлом, щоб ненароком не спровокувати конфлікт, та уникати нав'язливості.

Символ дня: вогняний меч.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: смарагдовий.

Щасливе каміння дня: селеніт, гематит.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: велика ймовірність як загострення наявних хронічних захворювань, так і поява нових, які будуть важко піддаватися лікуванню — важливо одразу ж звернутися за допомогою до лікаря

Харчування дня: бажано будувати розвантажувальний день, відмовившись від жирної та смаженої їжі, також виключивши з раціону м'ясо, бобових та випічки.

Стрижка: сприятливий день для стрижки.

Магія та містика дня: ворожіння дасть відповідь практично на будь-які запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко бувають віщими – вони розповідають людині про навні у неї внутрішні проблеми.

Табу дня: небажано використовувати колючі та ріжучі предмети, навіть якщо йдеться лише про столові прилади.

Цитата дня: «Найкращою помстою є величезний успіх» (Френк Сінатра).

Читайте також: