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Астрологический прогноз на 10 января

Астрологический прогноз на 10 января

Огненный меч - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: общаясь с окружающими, желательно следить за эмоциональным фоном, чтобы ненароком не спровоцировать конфликт, и избегать навязчивости. 

Символ дня: огненный меч.

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: изумрудный. 

Счастливые камни дня: селенит, гематит. 

За какую часть тела отвечает: позвоночник. 

Болезни дня: велика вероятность как обострения уже существующих хронических заболеваний, так и появление новых, которые будут трудно поддаваться излечению – важно сразу же обратиться за помощью к врачу

Питание дня: желательно устроить разгрузочный день, отказавшись от жирной и жареной пищи, также исключив из рациона мясо, бобовые и выпечку. 

Стрижка дня: благоприятный день стрижки. 

Магия и мистика дня: гадание даст ответ практически на любые вопросы. 

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими – они рассказывают человеку о существующих у нас внутренних проблемах. 

Табу дня: нежелательно использовать колющие и режущие предметы, даже если речь идет всего лишь о столовых приборах. 

Цитата дня: "Лучшей местью является огромный успех" (Фрэнк Синатра). 

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