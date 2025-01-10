Астрологический прогноз на 10 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: общаясь с окружающими, желательно следить за эмоциональным фоном, чтобы ненароком не спровоцировать конфликт, и избегать навязчивости.
Символ дня: огненный меч.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: изумрудный.
Счастливые камни дня: селенит, гематит.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: велика вероятность как обострения уже существующих хронических заболеваний, так и появление новых, которые будут трудно поддаваться излечению – важно сразу же обратиться за помощью к врачу
Питание дня: желательно устроить разгрузочный день, отказавшись от жирной и жареной пищи, также исключив из рациона мясо, бобовые и выпечку.
Стрижка дня: благоприятный день стрижки.
Магия и мистика дня: гадание даст ответ практически на любые вопросы.
Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими – они рассказывают человеку о существующих у нас внутренних проблемах.
Табу дня: нежелательно использовать колющие и режущие предметы, даже если речь идет всего лишь о столовых приборах.
Цитата дня: "Лучшей местью является огромный успех" (Фрэнк Синатра).
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