Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 6-12 января

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 6 о 12 января.

Овен

Тем, кто давно задумывается о воплощении в жизнь амбициозного и перспективного – в финансовом отношении – плана, можно занять низкий старт: на этой неделе для этого сложатся благоприятные условия.

Телец

Важно увидеть разницу между перспективными и неперспективными профессиональными проектами, в противном случае придется потратить время на то, что не принесет ни удовольствия, ни славы, ни денег.

Близнецы

Финансовый успех принесут только те проекты, которые так или иначе связанные с благополучием семьи: так, если средства нужны для таких целей, они обязательно придут – причем, из самых неожиданных источников.

Рак

При малейшей возможности необходимо отставить в сторону все дела – как профессионального, так и бытового свойства – толку, в том числе и финансового от них точно не будет, так что лучше взять тайм-аут и отдохнуть.

Лев

Добиться профессионального – а, значит, и финансового – успеха смогут только те, кому в это время удастся сосредоточиться на непосредственной работе: не отвлекаясь на второстепенные занятия.

Дева

Неделя не годится для пассивного времяпрепровождения: несмотря на послепраздничную расслабленность, нужно мобилизовать свои силы и направить их ан выполнение важного профессионального задания.

Весы

Наибольшую производительность труда нужно развить в первой половине недели – именно на это время необходимо запланировать все самые важные дела, за которые удастся получить солидное вознаграждение.

Скорпион

Принимаясь за новый – перспективный и хорошо оплачиваемый – проект, главное – взвесить свои силы и преодолеть возможные сомнения в правильности действий – только так удастся и прилично на нем заработать.

Стрелец

Выбирая среди нескольких профессиональных проектов, необходимо остановиться на том, который покажется наиболее перспективным в профессиональном и финансовом плане – интуиция не подведет.

Козерог

В продвижении к серьезной профессиональной – и, соответственно, финансовой – цели в начале недели можно зайти в тупик: в такой ситуации необходимо вспомнить, что выход из него находится там же, где и вход.

Водолей

Время благоприятно для сделок с недвижимостью, вне зависимости от того, что стоит на повестке дня – покупка или продажа: кк в первом, так и во втором случае удастся найти наилучший вариант.

Рыбы

Не стоит примерять старый – негативный – опыт на новые обстоятельства материального свойства: если когда-то недобросовестный работодатель не доплатил, это не значит, что и в этот раз все сложится негативно.

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