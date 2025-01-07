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У Курську пролунали вибухи: атаковано військовий об'єкт

У Курську пролунали вибухи: атаковано військовий об'єкт

У Курську пролунали вибухи: атаковано військовий об'єкт

Вибухи на арсеналі у Тверській області 18 вересня / Скриншот з відео

Росіянам у себе вдома знову неспокійно

Так, вдень 7 січня на Курщині пролунали вибухи. Атаковано важливий військовий об'єкт.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

На Курщині пролунали вибухи

На Курщині пролунали вибухи

"У Курську був атакований важливий воєнний об'єкт", - наголосив він.

Раніше українські бійці показали яскраву та ефективну роботу по ворогові на Курщині. На відео зафіксовано, як екіпаж бронетранспортера Stryker 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України ганяється по полю за противником та чавить росіян бронею та колесами.

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