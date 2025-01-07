У Курську пролунали вибухи: атаковано військовий об'єкт

Росіянам у себе вдома знову неспокійно

Так, вдень 7 січня на Курщині пролунали вибухи. Атаковано важливий військовий об'єкт.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

На Курщині пролунали вибухи

"У Курську був атакований важливий воєнний об'єкт", - наголосив він.

Раніше українські бійці показали яскраву та ефективну роботу по ворогові на Курщині. На відео зафіксовано, як екіпаж бронетранспортера Stryker 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України ганяється по полю за противником та чавить росіян бронею та колесами.

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